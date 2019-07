المتوسط:

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، أن الميليشيات المسلحة تمثل بالنسبة لأردوغان القوة التي يعتمد عليها في خدمة مشروعه بالبلاد.

وأضاف الحويج، في تصريحات صحفية له، أن ” أردوغان يستخدم الميليشيات في تعطيل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والتوصل إلى الحل السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة”.

