الانتهاء من صيانة الشبكة الأرضية بقسم الهواتف لمنطقة الفرناج

أعلنت مديرية أمن طرابلس الانتهاء من صيانة الشبكة الأرضية الخاصة بقسم الهواتف الأرضية لمنطقة الفرناج بالكامل .

وأضافت المديرية، أنه “علي أثر العطل الفني الذي حصل في شبكة الهواتف الأرضية بمنطقة الفرناج مما نتج عنه انقطاع الاتصالات الأرضية علي كافة المرافق و المقسمات داخل نطاق المنطقة و بتوجيه مباشر من مدير امن طرابلس العميد أسامة عويدان الي وحدة الاتصالات و الهواتف بمديرية رائد خالد دياب تم التواصل مع شركة هاتف ليبيا وإدارة الشبكات وقسم التشغيل و الصيانة بها عن طريق فرق فنية كلفت بالخصوص لإجراء الفحوصات الفنية اللازمة للشبكة بالكامل والتي اسفرت عن وجود عطل بالشبكة ناتج عن انقطاع التيار الكهربي من حين الي اخر” .

