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الانتهاء من صيانة الشبكة الأرضية بقسم الهواتف لمنطقة الفرناج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

أعلنت مديرية أمن طرابلس الانتهاء من صيانة الشبكة الأرضية الخاصة بقسم الهواتف الأرضية لمنطقة الفرناج بالكامل .

وأضافت المديرية، أنه “علي أثر العطل الفني الذي حصل في شبكة الهواتف الأرضية بمنطقة الفرناج مما نتج عنه انقطاع الاتصالات الأرضية علي كافة المرافق و المقسمات داخل نطاق المنطقة و بتوجيه مباشر من مدير امن طرابلس العميد أسامة عويدان الي وحدة الاتصالات و الهواتف بمديرية رائد خالد دياب تم التواصل مع شركة هاتف ليبيا وإدارة الشبكات وقسم التشغيل و الصيانة بها عن طريق فرق فنية كلفت بالخصوص لإجراء الفحوصات الفنية اللازمة للشبكة بالكامل والتي اسفرت عن وجود عطل بالشبكة ناتج عن انقطاع التيار الكهربي من حين الي اخر” .

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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