رويترز: 7 قتلى من قوات «القيادة العامة» وإسقاط طائرة لـ«الوفاق»

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري تابع للقيادة العامة للجيش، لم تسمه، أن سبعة جنود على الأقل تابعين للقيادة العامة قُـتلوا الليلة الماضية في ضربة بطائرة مسيَّرة في ضاحية بجنوب العاصمة طرابلس، فيما أسقطت طائرة مسيَّرة اليوم الأحد في ضاحية عين زارة بجنوب العاصمة طرابلس.

ولم تحدد «رويترز» المكان الذي قُـتل فيه الجنود السبعة. في حين تتردد أنباء عن استعدادات الجيش التابع للقيادة العامة لشن عملية عسكرية جديدة على العاصمة طرابلس، مما دعا المجلس الرئاسي إلى الإعراب عن «قلقه» حسب ما توفر له من «معلومات وما أكدته تقارير أممية عن ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد»، حسب بيان رسمي.

وأسفر القتال الدائر حول تخوم العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي عن مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة المئات، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.

كان الناطق الرسمي باسم القوات التابعة للقيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أعلن في أواخر يونيو الماضي، عن تدمير طائرة تركية مسيرة (بدون طيار) في مطار معيتيقة، وذلك بعد أيام من إعلان حكومة الوفاق، أن قواتها أسقطت طائرة بدون طيار جنوبي العاصمة طرابلس قالت إنها كانت تحمل علم الإمارات.

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