ألمانيا: توفير 2 مليون يورو إضافية لدعم المهاجرين في ليبيا

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا أن برلين وفرت 2 مليون يورو إضافية لدعم اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.

وقال أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” “في أعقاب حالات الطوارئ الأخيرة، توفر وزارة الخارجية الألمانية مليون يورو إضافية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا لحماية اللاجئين والمهاجرين ودعم المشردين المتضررين من النزاع المستمر في ليبيا.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح مئات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيين.

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