اجتمع رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الأحد مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، والمدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي، وبحضور اللجنة الاستشارية لشؤون الطاقة بالمجلس الرئاسي.

وناقش الاجتماع سبل حلحلة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ومراجعة الخطوات التنفيذية التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء في الوقت الراهن والتي من أهمها صيانة مساعدات محطة الخمس الاستعجالية، والانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة لوحدات التوليد المتوقفة، كما تم بحث العراقيل التي تواجه الشركة في حل وتسريع وتيرة العمل.

The post ” السراج” يجتمع بمسؤولي قطاع الكهرباء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية