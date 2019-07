المتوسط:

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش، أن طائرات تركية مسيّرة استهدفت قواتنا اليوم الأحد.

وأكمل المسماري، في تصريحات لقناة الحدث الإخبارية، أنه ” تم وضع الخطة النهائية لاقتحام طرابلس”.

وأضاف المسماري، أن ” خطة اقتحام طرابلس تشمل حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية”.

The post المسماري: خطة اقتحام طرابلس تشمل حماية البعثات الدبلوماسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية