انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية بكافة مدن بلدية الجفرة‎

باشر 1195 طالب وطالبة منهم 593 طالب و602 طالبة، صباح اليوم الأحد أداء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الاساسي بكافة مدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء لنيل الشهادة الاعدادية.

وتوزع الطلاب على تسعة لجان ، اثنان منها في ودان واحدة ذكور والاخرى اناث واثنان في هون ومثلها في سوكنة و لجنتين في زلة ولجنة واحدة بالفقهاء مختلطة ذكور واناث .

وقال مراقب تعليم الجفرة خليل علي برول لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية بان كافة الاستعدادات كانت قد اتخذت لتوفير كل سبل الراحة للطلاب الممتحنين وتهيئة الظروف المناسبة في الوقت الذي ندعو فيه الشركة العامة للكهرباء الى مراعاة ظروف ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة واتخاذ الاجراء المناسب.

وبخصوص الاستعدادات للشهادة الثانوية قال انها تجري بوتيرة سلسة وتم استلام شفرات اتصال شبكة المدار لتوزيعها على الطلاب وكافة الامور تسير بشكل جيد .



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