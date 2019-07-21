أهالي الجغبوب : نستنكر الزج باسم منطقتنا في انتصارات مزعومة

استنكر أهالي وأعيان منطقة الجغبوب، تصريحات وزير داخلية المجلس الرئاسي، فتحي باشاغا، التي ورد فيها ذكر منطقة الجغبوب، وقالوا إنه زج بها في انتصارات مزعومة، ووصفوا تلك التصريحات بالساخرة، مؤكدين دعمهم لمجلس النواب، والقوات المسلحة، والقيادة العامة، والحكومة المؤقتة، كما أكدوا أن معركة طرابلس هي معركة وطن، وأن الجغبوب ستحتفل بانتصارات الجيش، وتحرير كامل التراب الليبي.

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