طالب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، الشباب في العاصمة طرابلس بالحفاظ على مؤسسات الدولة وحمايتها.

وقالت الغرفة، في بيان لها اليوم الأحد، إن حب ليبيا يتجسد في المحافظة على مؤسسات الدولة وحمايتها وعدم العبث بمحتوياتها وأهمها المصارف والدوائر الرسمية ومقار الامن والشرطة والنيابات والمحاكم فأعمال التخريب هي افعال الميليشيات واعداء الوطن” .

