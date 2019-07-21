صحفي يسأل نفسه : هل جربت يوما أن تكون مسعفا

لم يخطر ببالي يوما أن أكون مسعفًا استطيع مساعدة مريض أو مصاب أو إسعاف حالة مستعجلة تستوجب التدخل السريع لإنقاذ ذلك الشخص سواء ذكر أو أنثى لأنني مدرك تمام الإدراك بأن هذا الواجب لايستطيع القيام به سوى خريج كلية الطب أو معهد التمريض

أن التخطيط اليومي قد يجعلك تتجاوز عقبات عدة منها عدم الوقوع في مأزق أو حادثة بمعرفة ما تنوي القيام به في عملك أو الأماكن التي تنوي الوصول إليها . ان حصولي أو حضوري دورة تدريبية حول (العمل في البيئة العدائية، والسلامة المهنية، والاسعافات الأولية)، التي تنظمها المنظمة الليبية لمناهضة العنف وخطاب الكراهية، بالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلم IWPR، وبالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني والتي استمرت ليومين .تعتبر من أهم الدورات التي تحصلت عليها وطالما تمنيت أن أعرف تفاصيلها نظرا لمروري بعدة مواقف كانت بمتناولي القيام بها لو دخلت وعرفت هذه الدورات من قبل.

ان الإسعافات الأولية هي الرعاية والعناية للمصاب للمحافظة على الحياة ونقص الخطر الذي تمر به الحالة لحين الوصول للمستشفى .

ولعل من أهم الأسباب لوجود الإسعافات الأولية هو منع تدهور الحالة والإسراع في التعافي وتعتبر العشر الدقائق الأولى أو مايسمى بالساعة الذهبية والتي من خلالها يحدد المسعف على الأقل ماهي الإصابة ومكانها ليساعد الأطباء المختصين في علاج الحالة المصابة دون عناء . تتخد المنظمات الدولية والهيئات والشركات الكبرى في العالم تدابير وقائية لسلامة الموظفين والموظفات في توفير كل وسائل السلامة ومنها تدريب الموظفين والموظفات لديها على الإسعافات الأولية وذلك لمساعدة زميل أو زميلة تعرضوا للإصابة لاسامح الله . ان الإسعافات الأولية ظهرت بأنها بسيطة لكن يجب الاطلاع عليها وفهم معانيها والخوض في التدريبات العملية لبعض جوانبها لكي تتفادى الوقوع في مأزق في إسعاف قريب أو صديق في المنزل أو في الشارع أو في مكان العمل .

يتطلب من المسعفين التقييم الاولي للحالة وهي عبارة عن أربعة خطوات . الخطر والاستجابة ومجرى الهواء والتنفس .



.إجراءات يجب أن يقوم بها الصحفي لتغطية حدث في أماكن النزعات …

معرفة المكان الذي سيذهب إليه الصحفي ومايدور فيه من أحداث ومكان الاقامة وكم يوم والأماكن التي يمكن أن يقوم بتغطيتها وحصوله على الإنترنت أو وسيلة الاتصال التي يتواصل بها مع الوسيلة التي يعمل بها . والأهم من ذلك الكشف عن المعدات التي سيعمل بها لتغطية الحدث تم يأتي دور الوضع الأمن للمصاب وكذلك التقييم الثانوي هذا في حالة ان المريض يتنفس أما إذا كان التنفس غائبا فعليك القيام بعملية الإنعاش الرئوي والتي تعتبر من أهم خطوات لإنعاش المريض وعودة التنفس الطبيعي لجسمه وهي عملية بسيطة جدا فقط تحتاج لتركيز وجهد لكي يعود المريض للحياة بأمر الله أولا وتتوقف تلك العملية عندما يبدأ المصاب بالنفس وحضور الطبيب المختص أو التعب الشديد للمسعف استحالة نقله للمستشفى أو وجود خطر على المسعف لان من شروط القيام المسعفين بواجباتهم للحالات هو التأكد من سلامتهم بارتداء القفازات وعدم وجود أي خطر على المسعفين بالتأكد من خلو المكان من أي أخطار أو سقوط السقف وغير ذلك ..إجراءات يجب أن يقوم بها الصحفي لتغطية حدث في أماكن النزعات …معرفة المكان الذي سيذهب إليه الصحفي ومايدور فيه من أحداث ومكان الاقامة وكم يوم والأماكن التي يمكن أن يقوم بتغطيتها وحصوله على الإنترنت أو وسيلة الاتصال التي يتواصل بها مع الوسيلة التي يعمل بها . والأهم من ذلك الكشف عن المعدات التي سيعمل بها لتغطية الحدث حقيبة إسعاف

حقيبة صغيرة لاتاخذ مكان في أحد الإدراج في أحد زوايا البيت بها بعض من المستلزمات الطبية التي قد تحتاجها لأسعاف أحد أفراد العائلة من جرح أو حروق .

ان العديد من المواقف انقدتها وسائل سلامة حرص رب الأسرة توفيرها في المنزل منها أنبوبة أكفاء أو مثلما قلنا حقيبة إسعافات أولية.

الحروق

من أسباب زيادة ألم المتعرض للحروق هو استخدام وسائل بدائية للعلاج معجون الأسنان والقهوة وهذه أشياء قد تسبب أمراض أخطر من الحروق نفسها أن الماء البارد من أهم أسباب تخفيف الألم وهي باستطاعاتها أن تصل المتعرض للحروق للمستشفى بدون ألم وهناك أولويات للاخلاء بالنسبة للمسعف في حال وجود أكثر من حالة متعرضة للحروق منها. حروق الوجه والفم و حروق مجرى الهواء وحروق الدرجة الثالثة أعلى من 10% والحروق السطحية أعلى من 75%.

وهناك الحروق المعقدة نتيجة الكسور وحروق المواد الكيميائية وحروق الكهرباء .