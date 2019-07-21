أمين عام مجمع البحوث المصرية يلتقي بأئمة ليبيا بمنظمة خريجي الأزهر

التقى الدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في مصر ، الأحد، بأئمة ودعاة ليبيا الذين يتلقون دورتهم التدريبية بالمنظمة العالمية لخريجي الازهر بالقاهر، وبالتعاون مع فرع المنظمة بليبيا.

وألقى عياد محاضرة للأئمة حول “علم التوحيد”، تناولت مفهوم علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة وأنه يدور على أمور منها: بيان حقيقة الإيمان بالله تعالى وتوحيده، وما يجب له تعالى من صفات الجلال والكمال، مع إفراده وحده بالعبادة دون شريك، والإيمان بالملائكة الأبرار والرسل الأطهار، وما يتعلق باليوم الآخر والقضاء والقدر، كما استعرض فضيلته أقسام علم التوحيد والمهام الرئيسيه المرجوة منه.

و وفق موقع مصراوي أوصى أمين عام مجمع البحوث، الأئمة والدعاة بضرورة تنمية مهاراتهم العلمية في مختلف التخصصات، بما ينعكس على أدائهم في بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة.

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