“مافيات” تتلاعب بغذاء الليبيين ودوائهم

كان لافتا ما أورده مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في خضم أزمة اعتقال رئيسه الدكتور محمد المشاي، بأن هناك شحنات من لحوم فاسدة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية موقوفة في الموانئ تعمل جهات على إدخالها إلى البلاد.

ودق المركز ناقوس الخطر بقوة، وقال إن حملة الاعتقالات والتهديدات التي طالت موظفيه تأتي لترهيبهم وإدخال تلك الشحنات الفاسدة التي تهدد صحة المواطن.

وأضاف المركز بصفحته في “فيسبوك”، أن “الحرب شديدة جدا على مركز الرقابة على الأغذية والأدوية خاصة بعد أن قام مؤخرا بضبط كبيات كبيرة من المواد الغذائية المسرطنة واللحوم”.

وتشير تحذيرات المركز إلى وجود “مافيات” تتاجر بالغذاء الفاسد واضعة نصب عينيها تحقيق أرباح كبيرة على حساب صحة المواطن، وإن وصل الأمر إلى تكميم جميع الأفواه التي “فضحت سرها”.

ودأب المركز خلال السنوات الأخيرة على ضبط العديد من “شحنات السموم” وتلقاها بيديه قبل وصولها إلى بطون المواطنين، وتحمل عناء قلة الإمكانيات والانفلات الأمني وسطوة التشكيلات على العديد من المنافذ التي يدخل عبرها غذاء المواطنين ودواؤهم.

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