باشاغا يبحث مع عدد من النواب اشتباكات طرابلس

الـتقى وزيـر الـداخلية بحكومة الوفاق فـتحي بـاشاغا الـيوم الأحـد رئـيس مجلس النواب الموازي بطرابلس الصادق الكحيلي وعـدد مـن أعـضاء المـجلس الـنواب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلساسـتعراض عـدد مـن الـمواضيع الـتي تـهم الـمجلس والـوزارة كـما تـم الـتطرق إلـى مـوضوع اشتباكات طرابلس وكـذلك مـناقشة قـانون رقـم 5 بـشأن الأمـن والـشرطة وتـعديلاته لـسنة 2019م.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح مئات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيين.

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