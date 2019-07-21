المؤقتة تبحث الميزانيات المخصصة لبلديات الجنوب الشرقي

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بمكتبه في منطقة قرنادة اليوم الأحد عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس عبدالله المغربي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء بحثأوضاع بلديات الدائرة الرابعة الممتدة على طول خليج السدرة وأجدابيا مرورا بالواحات والجنوب الشرقي وصولا للكفرة.

وتطرق الاجتماع إلى الميزانيات التي خصصها مجلس الوزراء لصالح بلدية أجدابيا وبلديات الجنوب الشرقي التي فاقت مئة وسبعة وستون مليون دينار.

كما ناقش الاجتماع سير الأعمال بعدد من المشاريع في بلديات خليج السدرة بمختلف القطاعات إضافة إلى المشاريع المستعجلة ببقية البلديات والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

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