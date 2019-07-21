الدولية للهجرة: ليس كل المهاجرين في ليبيا يريدون الوصول إلى أوروبا

عارضت المنظمة الدولية للهجرة مطالب القبطانة الألمانية كارولا راكيته ببنقل نصف مليون مهاجر من ليبيا إلى أوروبا.

وقال فيديريكو صودا، مفوض شؤون البحر المتوسط بالمنظمة، في تصريحات لصحيفة “فيلت” الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، وتنشرها في عددها الورقي غدا الاثنين، إن المنظمة الدولية للهجرة تفترض أن “عشرات المهاجرين في ليبيا لديهم الحق في الحصول على حماية دولية”.

وشدد صودا على ضرورة “إجلائهم سريعا”، ولكن ليس إلى أوروبا فحسب، وقال: “هناك دول أخرى أيضا عرضت المساعدة، كندا على سبيل المثال”.

يذكر أن راكيته قالت لصحيفة “بيلد” الألمانية في عددها الصادر الأسبوع الماضي: “نسمع من نصف مليون شخص موجودين في قبضة مهربين أو في معسكرات لجوء ليبية، يتعين علينا إخراجهم”، وشددت على ضرورة مساعدتهم فورا في العبور إلى أوروبا.

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