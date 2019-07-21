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طرابلس.. حملة على مياه الشرب المعبأة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية طرابلس المركز اليوم الأحد أنها ستباشر بالكشف عن مياه الشرب المعبأة بكافة الأحجام المتوفرة في السوق المحلي.

ونوهت البلدية إلى أن فريقا من مكتب الإصحاح البيئي والحرس البلدي سيباشر بمصادرة المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمنتجات التي لا تحمل بيانات توضيحية خاصة بها.

يذكر أن الأسواق المحلية قد أغرقت في الآونة الأخيرة بالعديد من العلامات التجارية لمياه الشرب المعبأة دون الأخذ بعين الاعتبار مطابقتها للمعايير القياسية أو الالتزام بالخصائص الكيميائية والفيزيائية المحددة لنوعية وصلاحية هذه المياه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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