المحجوب: قوات الجيش ماضية قُدمًا في معركتها ضد الميليشيات

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، خالد المحجوب، إن قواته ماضية قُدمًا في معركتها ضد الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وضاف المحجوب ـ في تصريح لقناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم الأحد ـ إن “هدف القوات المسلحة الليبية هو القضاء على الميليشيات المسلحة المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق واستتباب الأمن في البلاد”.

و نفى المحجوب موافقة القوات المسلحة الليبية على دعوات “الوفاق” إلى توقيع هدنة بواساطة أممية، مشددًا على أن الجيش لن يسمح للميليشيات المسلحة أن تبقى بأي شكل من الأشكال في البلاد.

ويسعى الجيش الليبي – من خلال عملية (طوفان الكرامة)، التي أعلن عنها القائد المشير خليفة حفتر، عن انطلاقها في طرابلس – إلى فرض سيطرة الشرعية على العاصمة وطرد الميليشيات منها.

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