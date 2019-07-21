تعيين اللواء المبروك الغزوي قائدا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد قرارا يقضي بتكليف اللــواء “المبروك الغزوي” قائدا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية ،خلفاً للواء عبد السلام الحاسي.

وجاء القرار الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تحت رقم 301 لسنة 2019 بشأن تعيين آمر لجموعة عمليات المنطقة الغربية ،في وقت يخوض فيه الجيش الليبي معارك عنيفة على تخوم العاصمة طرابلس،ضد قوات الوفاق والميليشيات لمتحالفة معها.

يشار إلى أن اللواء” المبروك الغزوي” كان يشغل منصب آمـــر وحاكـــم لمنطقة سبها العسكـرية ، كما عمل آمرا لمنطقة الكفرة العسكرية لمدة تقارب 3 سنوات ،كما شغل منصب عميد بلدية الكفرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

