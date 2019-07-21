“الكهرباء” تدعو لتطبيق حظر المصابيح المستهلكة للطاقة

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أهمية التقيد بمواصفات الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة بشكل عام.

ونوهت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، إلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق بخصوص حظر استيراد المصابيح المتوهجة غير الموفرة للطاقة.

وأهابت شركة الكهرباء بجميع الجهات ذات العلاقة والمسؤولة بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار لخدمة الصالح العام، لتحقيق أهداف مشروع كفاءة الطاقة الذي تشرف عليه اللجنة العليا لمشاريع التطوير بالشركة، لتوفير نسب الاستهلاك وتشجيع الموردين على استيراد المصابيح الموفرة للطاقة.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء تدعو باستمرار لترشيد استهلاك الطاقة ضمن مساعيها لتقليل ساعات طرح الأحمال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية