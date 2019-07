المتوسط:

كشفت مصادر عن استهداف سلاح الجو التابع للجيش ضد مواقع الجماعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق بمقر اللواء الرابع في العزيزية.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش قد أعلن عن الانتهاء من وضع خطة اقتحام العاصمة طرابلس.

