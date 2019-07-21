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السراج يبحث عن حل لأزمة الكهرباء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأحد، مع مسؤولي قطاع الكهرباء سبل حلحلة أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتواصلة منذ سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، والمدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي، وبحضور اللجنة الاستشارية لشؤون الطاقة بالمجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الاجتماع ناقش مراجعة الخطوات التنفيذية التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء في الوقت الراهن والتي من أهمها صيانة مساعدات محطة الخمس الاستعجالية، والانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة لوحدات التوليد المتوقفة، كما تم بحث العراقيل التي تواجه الشركة في حل وتسريع وتيرة العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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