“تعليم الوفاق”: 91 ألف طالب وطالبة بـ”امتحانات الأساسي”

قالت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، إن (91149) طالبا وطالبة بدأوا، الأحد، في تقديم الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مختلف المناطق التابعة للوفاق.

وأضافت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إنها وضعت تسهيلات للطلبة النازحين من مناطق الاشتباكات، حيث فتحت باب التسجيل في المدة الماضية للطلبة النازحين للتسجيل في منظومة الامتحانات بالأماكن النازحين إليها، كما يوفر مركز الامتحانات أوراق امتحانات احتياطية في اللجان الامتحانية، تتيح للطلبة الذين لم يستطيعوا تسجيل أماكن نزوحهم، أو النازحين مؤخرا الدخول إلى الامتحانات.

وحددت الوزارة اليوم موعدا لبدء امتحانات الشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ومادة التربية الإسلامية هي التي يستهل بها الامتحانات حسب الجدول، وسيكون اليوم الختامي للامتحانات يوم الأربعاء 31 يوليو 2019 بمادة الحاسوب.

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