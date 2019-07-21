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صرمان.. دورة لرفع كفاءة المحققين بمراكز الشرطة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت مديرية أمن صرمان بإشراف النيابة العامة حفل تخريج دفعة من الضباط والضباط الصف وذلك بعد اجتيازهم دورة تدريبية أقيمت في مجال التحقيق الجنائي وجمع الاستدلالات.

وجرت مراسم التخريج بحضور مدير مديرية الأمن صرمان، وآمر المنطقة العسكرية الزاوية، وعدد من مديريات الأمن بالمناطق المجاورة، ورئيس النيابة العامة في صرمان.

واستهدفت الدورة التي نظمها قسم التدريب بالمديرية لمدة أسبوعين كاملين، حوالي 30 متدربا من مأموري الضبط بالمديرية، وفي نهايتها أجريت امتحانات المفاضلة، حيث تمكن 25 متدربا من اجتياز الدورة.

وعقدت الدورة بهدف رفع كفاءة المحققين بمراكز الشرطة بالمدينة، وكيفية أخذ إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات، وانتقال مأمور الضبط القضائي إلى مسرح الجريمة، وإعداد محضر التحقيق بالخصوص، وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المتدربين.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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