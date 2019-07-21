صرمان.. دورة لرفع كفاءة المحققين بمراكز الشرطة

نظمت مديرية أمن صرمان بإشراف النيابة العامة حفل تخريج دفعة من الضباط والضباط الصف وذلك بعد اجتيازهم دورة تدريبية أقيمت في مجال التحقيق الجنائي وجمع الاستدلالات.

وجرت مراسم التخريج بحضور مدير مديرية الأمن صرمان، وآمر المنطقة العسكرية الزاوية، وعدد من مديريات الأمن بالمناطق المجاورة، ورئيس النيابة العامة في صرمان.

واستهدفت الدورة التي نظمها قسم التدريب بالمديرية لمدة أسبوعين كاملين، حوالي 30 متدربا من مأموري الضبط بالمديرية، وفي نهايتها أجريت امتحانات المفاضلة، حيث تمكن 25 متدربا من اجتياز الدورة.

وعقدت الدورة بهدف رفع كفاءة المحققين بمراكز الشرطة بالمدينة، وكيفية أخذ إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات، وانتقال مأمور الضبط القضائي إلى مسرح الجريمة، وإعداد محضر التحقيق بالخصوص، وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المتدربين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية