سلاح الجو يشن غارات على مقر اللواء الرابع بالعزيزية

بنغازي-العنوان

قال مصدر عسكري إن سلاح الجو شن غارات جوية استهدفت اليوم الأحد مقر اللواء الرابع بالعزيزية دون أي تفاصيل.

ووجه سلاح الجو عدة ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لمليشيات حكومة الوفاق في ضواحي طرابلس، ما أدى إلى تدمير عدة آليات ومخازن للأسلحة.

وتستعد القوات المسلحة لإعلان ساعة الحسم لاقتحام العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة المليشيات المدعومة من قبل المجلس الرئاسي.

وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة وضعت الخطة النهائية لاقتحام طرابلس.

وذكر المسماري، أن الخطة تشمل حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية، كما ذكر أن القوات المسلحة بدأت تتقدم وسط تقهقر المليشيات المسلحة، وأن العمليات البرية تسير بشكل جيد.

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