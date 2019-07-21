اخبار ليبيا الان

دعم ألماني جديد للمهاجرين والنازحين في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، الأحد، تقديم وزارة الخارجية لبلاده، مليوني يورو إضافية لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في ليبيا.

وقال السفير الألماني بحسابه الرسمي في “تويتر”، إن هذه المساعدات تأتي لتعزيز حماية اللاجئين والمهاجرين ودعم النازحين بسبب النزاعات الراهنة.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، التقى أوفتشا، السبت، في تونس، وبحث معه الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية.

ووفق “البعثة الأممية”، فقد أكد الطرفان على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية وحماية المهاجرين والعودة إلى المسار السياسي في أسرع وقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك