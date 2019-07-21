دعم ألماني جديد للمهاجرين والنازحين في ليبيا

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، الأحد، تقديم وزارة الخارجية لبلاده، مليوني يورو إضافية لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في ليبيا.

وقال السفير الألماني بحسابه الرسمي في “تويتر”، إن هذه المساعدات تأتي لتعزيز حماية اللاجئين والمهاجرين ودعم النازحين بسبب النزاعات الراهنة.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، التقى أوفتشا، السبت، في تونس، وبحث معه الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية.

ووفق “البعثة الأممية”، فقد أكد الطرفان على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية وحماية المهاجرين والعودة إلى المسار السياسي في أسرع وقت.

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