“فائض” بإنتاج الكهرباء بالمنطقة الشرقية

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة المؤقتة، إنها حققت فائضا في إنتاج الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية مع بداية الأسبوع الحالي.

وأكدت الهيئة في بيان أن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية تشهد مع بداية هذا الأسبوع استقرارا كليا مع فائض في الإنتاج يقدر بـ130 ميغاوات.

وأشارت إلى أن هذا الفائض يأتي بعد دخول الوحدة البخارية السادسة (الهرسك) بمحطة شمال بنغازي يوم الخميس الماضي، على الشبكة من جديد بعد خروجها للصيانة الفترة الماضية.

وقالت الهيئة إنه وبحسب النشرة الصادرة عن التحكم الجهوي الشرقية فإن متاح الشبكة 1600 ميغاوات، وأحمال الذروة المتوقعة 1470 ميغاوات، مع عدم وجود عجز متوقع وفائض توليد يقدر بحوالي 130 ميغاوات.

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