مقاتلات الجيش تقصف معسكر اللواء الرابع

تجدد الاشتباكات العنيفة مساء الأحد، في الطريق الرابط بين العزيزية وسوق السبت، لأكثر من ساعة تخللها قصف الطيران الحربي التابع الجيش الوطني لمعسكر اللواء الرابع، في حين تواصل قوات الوفاق سيطرتها على مدينة العزيزية.

وأكدت مصادر لـ”218″، أن اشتباكات عنيفة اندلعت أيضا في محور المطار مساءً، تحولت لاحقا إلى متقطعة، بينما تواصل قوات الجيش الوطني سيطرتها على مطار طرابلس.

وشهد محور الرملة اشتباكات متقطعة، قبل أن يسود الهدوء الحذر مع سيطرة قوات الوفاق على أجزاء كبيرة من المنطقة، بينما خيّم الهدوء الحذر في محور اسبيعة وسط سيطرة من الجيش الوطني على المدينة.

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