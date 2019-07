قيادي بالجيش: الطائرة التركية كانت تحاول استهدافنا في محور عين زاره

المتوسط:

قال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش، إن الطائرة التركية المسيرة كانت تحاول استهداف قوات الجيش المتمركزة في محور عين زاره، والذي يعد أبرز المحاور تقدما نحو قلب العاصمة.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية له، أن ” معركة تحرير طرابلس من الإرهابيين تقترب من نهايتها، وأصبحت قواتنا على مسافة 5 كيلومترات من ميدان الشهداء في قلب العاصمة”.

