المسماري: تركيا دخلت بشكل مباشر في معركة طرابلس بعد تقهقر الميليشيات

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش ، إن تركيا دخلت بشكل مباشر ورئيسي في معركة طرابلس بعد تقهقر الميليشيات.

وأكد المسماري في تصريحات صحفية أن التقنيات العسكرية الحديثة التي تستخدمها المليشيات مثل الطائرات بدون طيار يقوم أتراك بتسييرها.

وأضاف أن “التحدي الوحيد أمامنا الآن هو حماية المدنيين وأملاكهم وكذلك أملاك الدولة، مؤكداً أن الجيش الليبي سيصدر تعليمات واضحة للمدنيين قبل اقتحام طرابلس.

