اخبار ليبيا الان

مصادر مطلعة لـ “العنوان”: الولايات المتحدة تسحب آخر مجموعة من عناصر الــ “أف بي آي” من مصراتة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

مصراتة-العنوان

أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة قامت اليوم الأحد بسحب آخر مجموعة من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الــ ” أف بي آي” المتواجدين داخل مدينة مصراتة.

وأوضحت المصادر، دون تفاصيل، أنه جرى نقل العناصر إلى مالطا.

في الأثناء أكد موقع “مراقب رادار إيطاليا” المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات العسكرية فوق إيطاليا والبحر المتوسط، هبوط طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3 صباح اليوم في مصراتة.

ولم يحدد الموقع طبيعة المهمة التي حطت لأجلها الطائرة في مصراتة.

USAF C-17A landing in Misrata

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليق

  • .ضوء اخضر من امريكا للهجوم على ميس راطة الداعرة التركية القطرية بعد تحرير طرابلس الذى بات وشيكا ومحسوما لتحرير عروس البحر من خاطفيها الاتراك بدعم من خوان ليبيا المجرمين وحسابهم اقترب حتى لو هربوا الى تركيا يمكن اعادتهم مقابل حفنة دولار لخليفتهم اردوغان توضع فى حسابه بالخارج او باسم زوجته امينة الغير امينة

    رد