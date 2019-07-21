مصادر مطلعة لـ “العنوان”: الولايات المتحدة تسحب آخر مجموعة من عناصر الــ “أف بي آي” من مصراتة

مصراتة-العنوان

أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة قامت اليوم الأحد بسحب آخر مجموعة من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الــ ” أف بي آي” المتواجدين داخل مدينة مصراتة.

وأوضحت المصادر، دون تفاصيل، أنه جرى نقل العناصر إلى مالطا.

في الأثناء أكد موقع “مراقب رادار إيطاليا” المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات العسكرية فوق إيطاليا والبحر المتوسط، هبوط طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3 صباح اليوم في مصراتة.

ولم يحدد الموقع طبيعة المهمة التي حطت لأجلها الطائرة في مصراتة.

USAF C-17A landing in Misrata

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