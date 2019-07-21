المسماري يؤكد وضع خطة عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية لضبط الشارع العام ببنغازي

بنغازي 21 يوليو 2019 (وال) – عقد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز بمكتبه اجتماع موسع اليوم الأحد ضم القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي .

ويأتي هذا الاجتماع حفاظاً على مستوى الأداء الأمني واستقراره وللرفع من الكفاءة الأمنية ومعالجة الخروقات الأمنية في المدينة .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمديرية نقيب أحمد ضوء المسماري إن السادة الحضور تطرقوا خلال الاجتماع لتقييم الوضع الأمني وسبل معالجة بعض الخروقات الأمنية بالإضافة لإمكانية خلق آلية عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية يستهدف من خلاله ضبط الشارع العام وضبط التجاوزات والخروقات الأمنية الحاصلة.

وأوضح المسماري – لوكالة الأنباء الليبية – أن السادة الحضور ناقشوا بعض الإشكاليات الأمنية التي أثرت سلباً على الأداء الأمني وتسببت في جل الخروقات وكان على رأسها السيارات التي تتجول في المدينة بدون إجراءات ولوحات معدنية والزجاج معتم وضرورة مكافحة هذه الظواهر السلبية ورفع كفاءة الأعمال المرورية ودعمها حتى لا تكون سببا في أي خروقات.

مدير المكتب الإعلامي بالمديرية قال أن الحضور شددوا على ضرورة متابعة العمالة الوافدة والأجنبية الموجودة بالمدينة وضرورة رصدها وحصرها ومتابعة تحركاتها .

وتطرق الحضور لضرورة رفع الإجراءات الأمنية التي تستهدف حماية الأهداف الحيوية والحساسة واستخدام أحدث التقنيات الأمنية لحمايتها وتصخير كل الإمكانيات لتأمينها، حتى لا تكون هدفًا سهلا، بحسب المسماري .

وأوضح أن تم الاتفاق على إعادة تفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين المدينة بحيث تشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة، وتشكيل لجنة قبض مشتركة لضبط المطلوبين والصادر في حقهم أوامر ضبط والمحكوم عليهم جنائياً .

وأكد المسماري أن الحضور شددوا على العمل على مكافحة ظاهر الأكشاك العشوائية المنتشرة والباعة على حافة الطروقات سواء على الطريق الساحلي أو داخل المدينة وحد منها أو إعادة تنظيمها، إضافة إلى إعداد خطة أمنية معلوماتية مشتركة تستهدف جمع المعلومات الأمنية للخلايا النائمة والمشبوهين والمندسين ورصد تحركاتهم وضبطهم من خلال تفعيل المربعات الامنية.

وحضر الاجتماع كل من السيد مدير فرع إدارة الاستخبارات العسكرية بنغازي، والسيد مدير فرع المخابرات الليبية، والسيد مدير إدارة التفتيش والمتابعة، والسيد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، والسيد مدير فرع جهاز الأمن الداخلي بنغازي، والسيد مدير إدارة مكافحة الإرهاب، والسيد مدير إدارة البوابات والتمركزات الأمنية، والسيد مساعد والسيد الشئون الأمنية بالمديرية، وضابط عن قسم المعلومات بالمديرية، كما حضر الاجتماع السيد نائب مدير إدارة الدعم المركزي، وآمر سرية الشرطة العسكرية بنغازي . (وال – بنغازي) ع ع

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