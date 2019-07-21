(91149) طالب وطالبة يبدأون امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي .

بدأت صباح الأحد الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مختلف المناطق التابعة لحكومة الوفاق الوطني، حسب الجدول المعد من قبل المركز الوطني للامتحانات، ويخوضها (91149) طالب وطالبة.

وحددت وزارة التعليم تاريخ اليوم موعدا لبدء امتحانات الشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ومادة التربية الإسلامية هي التي يستهل بها الامتحانات حسب الجدول، وسيكون اليوم الختامي للامتحانات يوم الأربعاء 31 يوليو 2019 بمادة الحاسوب.

ووضعت الوزارة تسهيلات للطلبة النازحين من مناطق الاشتباكات، حيث فتحت باب التسجيل في المدة الماضية للطلبة النازحين للتسجيل في منظومة الامتحانات بالأماكن النازحين إليها، كما يوفر مركز الامتحانات أوراق امتحانات احتياطية في اللجان الامتحانية، تتيح للطلبة الذين لم يستطيعوا تسجيل أماكن نزوحهم، أو النازحين مؤخرا الدخول إلى الامتحانات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية