اخبار ليبيا الان

(91149) طالب وطالبة يبدأون امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي .

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

بدأت صباح الأحد الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مختلف المناطق التابعة لحكومة الوفاق الوطني، حسب الجدول المعد من قبل المركز الوطني للامتحانات، ويخوضها (91149) طالب وطالبة.

وحددت وزارة التعليم تاريخ اليوم موعدا لبدء امتحانات الشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ومادة التربية الإسلامية هي التي يستهل بها الامتحانات حسب الجدول، وسيكون اليوم الختامي للامتحانات يوم الأربعاء 31 يوليو 2019 بمادة الحاسوب.

ووضعت الوزارة تسهيلات للطلبة النازحين من مناطق الاشتباكات، حيث فتحت باب التسجيل في المدة الماضية للطلبة النازحين للتسجيل في منظومة الامتحانات بالأماكن النازحين إليها، كما يوفر مركز الامتحانات أوراق امتحانات احتياطية في اللجان الامتحانية، تتيح للطلبة الذين لم يستطيعوا تسجيل أماكن نزوحهم، أو النازحين مؤخرا الدخول إلى الامتحانات.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الامتحانات كلها غش فكنت اراقب مرة فى الهضبة الخضراء وكان الطلاب يربطون قلم فى خيط طويل يلقونه من الروش ليتم ربط الاجابة ويتم رفعها لاعلى وكان الطلاب يكتبون على السبورة ضع المعلم يفعل ما يشاء ولنا معه فى اخر العام لقاء كان هذا بمعهد ابوسليم وكان الطالب فى امتحان القبول بمركز التدريب المهنى الحاصل على هذه الشهادة يطلب منه كتابة اسم بلده ايامها الجماهيرية العربية الليبية .استراحة لشرب مشروب. العربية الاشتراكية العظمى فلا يستطيع وواحد خريج معهد ابوسليم عين باحد مراكز التدريب المهنى ولا يفقه شئ يقوم بضرب الطلاب فقط لتضييع الوقت فقال له احدهم لماذا تضربنا المدرس المصرى يضربنا لانه بيعلمنا اما انت فلا تعرف شيئا

    رد