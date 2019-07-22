تشكيل عصابي في قبضة جنائي طرابلس

ألقى فريق من مكتب البحث الجنائي طرابلس القبض علي عصابة قامت بالسطو على منزل مواطن وسرقة مبلغ مالي قدره 300 ألف دينار ليبي و بعض المقتنيات الثمينة.

وذكرت الصفحة الرسمية لـ مديرية أمن طرابلس أن عملية السطو تمت في شهر مايو الماضي بعد أن تقدم المواطن “أ.م” بشكوى وفتح محضر جمع استدلالات في دائرة مركز شرطة الحي الصناعي بمدينة طرابلس في واقعة سرقة منزله وسرق منه المبلغ المذكور وعدد 3 ساعات يد ثمينة وجهاز ماي فاي وخاتم فضة .

وأضافت المديرية أن العصابة المقبوض عليها مكونة من ثلاثة أشخاص لييبين من سكان ضاحية “السرَّاج” .. وبالتحقيق معهم اعترفو بالسطو علي المنزل وسرقة المبلغ المالي والمقتنيات .

استرجع من المبلغ المسروق ماقيمته 53 ألف دينار وعدد ثلاث سيارات اشتراها أفراد التشكيل العصابي بالمبلغ المسروق .. وبعد استكمال التحقيقات اللازمة الإجراءات تم تحويل المشتبه بهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

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