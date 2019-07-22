هون .. محاضرة تثقيفية حول الكشف المبكر

متابعة|218

أقامت رابطة رواد كشاف هون في إطار برنامجها السنوي محاضرة توعوية صحية حول أهمية الكشف المبكر والتشخيص للحالات المرضية وذلك من أجل تفادي المضاعفات.

ألقى المحاضرة في بيت هون الإجتماعي، الدكتور يوسف عبدالحفيظ اختصاصي الباطنة ومدير مصحة إبن النفيس في مدينة هون وتأتي المحاضرة ضمن الأشطة الثقافية التوعوية التي تقوم بها رابطة رواد الكشاف بالمدينة.

عنيت المحاضرة بأهمية الكشف المبكر وتشخيص الحالات المرضية ، لما فيه الكثير من الإفادة للمرضى وتجنيبهم المضاعفات السلبية التي قد تؤدي إلى الوفاة.

أصرت رابطة رواد الكشاف على هذه المحاضرة وعنوانها لأن هناك مشكلة فعلاً في المجتمع ، لذلك أرادت الرابطة أن تحفز الحاضرين على الكشف وعدم إهمال أي مرض ولو كان خفيفاً ، بل عليهم المحافظة على صحتهم عبر الكشوفات الدورية والتحاليل المستمرة .

وبين بعض الأطباء الحاضرين خلال مداخلاتهم بأنه من خلال دراستهم وعملهم في أوروبا مثلا يكون الكشف المبكر أمراً ضرورياً من الدولة تجاه المواطن لأنها بذلك توفر خدمة لمواطنيها كحق من حقوقهم وكذلك من ناحية اقتصادية فحين تصرف الدولة على المواطن مبلغ لعملية الكشف المبكر يكون أقل بكثير من ذلك المبلغ الذي ستصرفه على نفس المواطن حين تلقيه للعلاج والعلاج المتأخر على وجه الخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية