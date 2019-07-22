ورشة عمل في بنغازي حول النظام المصرفي المزدوج

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شهد مقر وزارة الاقتصاد في مدينة بنغازي، ورشة عمل حول النظام المصرفي المزدوج نظّمها مصرف ليبيا المركزي بحضور مهتمين بالمجال الاقتصادي ومسؤولين من القطاع المصرفي وخبراء الاقتصاد في ليبيا.

هدفت الورشة إلى طرح ومناقشة تحديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج، الذي كان عنوان ورشة عمل التي أقامها ” المركزي” بالتعاون مع مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي.

تضمنت الورشة الحوار عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا، منذ سنوات، وأسبابها الرئيسية التي أدّت إلى تفاقمها، في غياب تام للحلول العلمية.

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