نساء تراغن في جلسة حوارية حول الانتخابات البلدية

متابعة|218

شهدت مدرسة الجبار للتعليم الأساسي في مدينة تراغن فعاليات الجلسة الحوارية حول انتخابات المجالس البلدية، ضمن دورتها الثانية، بعد دعوة مقدمة من النساء في المناطق الشرقية لبلدية تراغن، وبحضور الموظفات والناشطات في العمل المدني من فروع البلدية الجبار ومَعْفَن والزيتونة والطويلة ومغوة.

تناولت الورشة تبادل الأراء حول التعريف بالمجلس البلدي كمؤسسة رسمية وآلية عمله، إضافة إلى صلاحيات العمل الممنوحة لأعضائه والصعوبات التي تواجههم والتعريف بالاتحاد النسائي في الجنوب الليبي وأهدافه وطموحات المرأة، من خلال مساهماته في توعية المجتمع والمساهمة في تنميته.

نظم الجلسة الإتحاد النسائي في الجنوب الليبي تراغن وبدعم من عضو المجلس البلدي عن المرأة في تراغن وتمحورت الجلسة حول دور المرأة ومساهمتها في تنمية المجتمع وتطويره

تميزت الجلسة بالمشاركة الجادة من الحضور في النقاش وتدارس المتاح والمأمول في العمل البلدي والاتحاد النسائي وماذا يمكن أن تقدم المرأة خلال الفترة القادمة ليكون لها موقعها المتميز في العمل المدني والرسمي.

وتركزت مخرجات الجلسة وتوصياتها على تكثيف التوعية لفئة المرأة والتحفيز على المشاركة في الانتخابات المقبلة أو الإقتراع عليها و ضرورة عقد جلسات لتوضيح مسيرة المجلس البلدي الحالي لتقيمها وبالتالي وضع أسس سليمة لقرار المرأة عند عملية الإقتراع لانتخاب المجلس البلدي المقبل.

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