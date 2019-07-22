حفل صوفي في “الطويلة”

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نظم أهل بلدة “الطويلة” بالجنوب الغربي حفلهم الديني للأذكار الصوفية والمدائح النبوية الذي اعتاد أهل الطويلة إقامته بين الحين والآخر.

واستقبل المشائخ والأهالي ضيوفهم من بلديات مرزق والشرقية وأوباري لمشاركتهم الحفل، إضافة للحضور من مدينة تراغن التي تضمها بلدية واحدة مع الطويلة .

حضر الحفل أيضاً مريدو الطرق الصوفية وتلي خلاله ختمة كاملة للقرآن الكريم وإستذكار السيرة النبوية بقرأة قصة المولد النبوي الشريف.

كما ألقيت الكلمات والدروس من عدد من المشائخ من أجل الموعظة والإرشاد الديني عن حياة النبي وأخلاقه وصفات المسلم ومعاملاته مع الآخرين وإبتهالات وقصائد دينية أنشدها المشائخ ومريدو الطرق الصوفية .

وقال علي عمر، مدير مكتب الأوقاف في تراغن، إن جهوداً بذلها مشائخ وأهالي بلدة الطويلة والربوع المجاورة لها من بلدية تراغن لإنجاح الحفل وإظهاره بما يليق بالمناسبة.

و يرى القائمون على المحفل الصوفي تقريباً للمسافات وتوحيداً للصفوف ونبذ الفرقة والشقاق بعيداً عن المناطقية والاختلافات المذهبية والسياسية والاجتماعية.

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