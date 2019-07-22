حملة توعوية وتدريبية لأبناء الجالية الإفريقية في سبها

تواصل بحي القرضة في بسبها، فعاليات الحملة التوعوية لأبناء الجالية الإفريقية، التي يقدمها فريق الدعم النفسي والاجتماعي بالمدينة.

وقال عضو فريق الدعم النفسي، عيسى أسد، لقناتنا، إن الحملة التي بدأت منذ ثلاثة أسابيع، تتلقى الدعم من منظمة الهجرة الدولية، والمجلس الدنماركي للتوعية بأخطار الألغام المضادة للأفراد.

وأفاد أسد بأن المستهدفين تلقوا تدريبات مكثفة ستساعدهم على تجاوز الكثير من العقبات.

هذا وتضمنت الحملة دورات تدريبية في عدد من المجالات، كالإسعافات الأولية، وآلية التعامل مع الحالات المرضية المفاجئة، وكيفية الإبلاغ عن مخلفات الحروب.

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