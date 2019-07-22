بيان لشباب طرابلس تزامنا مع اقتراب الحسم

أصدرت تنسيقية جنوب طرابلس التابعة لغرفة العمليات بيانا أمس دعت فيه شباب المناطق المستعدين إلى انتظار أوامر التقدم من القوات المسلحة من أجل التحرك.

ودعا البيان الذي جاء بتوقيع رئيس تنسيقية جنوب طرابلس الشباب إلى أخذ الحيطة والحذر في مواجهة التشكيلات المسلحة، كما طالبهم بتأمين المناطق والأحياء السكنية والمحافظة على الممتلكات ومؤسسات الدولة والوقوف ضد الخارجين عن القانون.

كما أشار البيان إلى ضرورة التنسيق الداخلي فيما بين شباب مناطق وأحياء جنوب طرابلس لمنع تمركز التشكيلات المسلحة داخل المناطق السكنية.

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