آمر قاعدة الجفرة يفند مزاعم قنوات الإخوان بتدمير طائرات إماراتية داخل القاعدة

نفى آمر قاعدة الجفرة الجوية وقوع أي حادث عرضي أو متعمد في القاعدة، أو وجود أي عناصر أجنبية، داعيا وسائل الإعلام في تصريح لصحيفة المرصد إلى تحري الدقة وعدم الاستخفاف بمتابعيها،

جاء تصريح آمر قاعدة الجفرة الجوية بعد أن بثت قنوات ليبيا الأحرار وليبيا بانورما والجزيرة القطرية، وبعض الحسابات الموالية لحكومة الوفاق مساء الأحد صورا لما أسمتها عملية نوعية، استهدفت طائرات إماراتية مسيرة زعمت وجودها في قاعدة الجفرة الجوية، حيث تبين بعد ذلك أن كل هذه الصور مفبركة، وأنه لا وجود لأي عمليات نوعية أو طائرات مدمرة سوى في إستوديوهاتها.

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