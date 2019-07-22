إف بي آي تكشف أسباب سحب فريقها من ليبيا

سحبت الولايات المتحدة الأمريكية موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي من ليبيا، والذين كانوا يحققون في تفجير لوكربي، بسبب الحرب الدائرة في طرابلس، وهو ما أكدته ” كاثرين نورمان ” المسؤولة في الـ ” إف بي آي.

صحيفة صنداي بوست التي نشرت الخبر أمس، وبالتزامن معه قالت في خبر آخر، إن طائرة أمريكية من طراز سي سيفنتين حطت صباح الأحد في قاعدة مصراتة الجوية، قادمة من مطار العقبة الأردني.

وقالت المسؤولة في ال إف بي آي كاثرين تورمان إن الحرب خلقت بيئة أكبر لزعزعة الاستقرار داخل ليبيا، وإنه من غير المعروف متى سيتوقف القتال.

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