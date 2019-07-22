مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة تدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا

قال مؤسس المخابرات القطرية اللواء محمود منصور، إن الأسرة الحاكمة في قطر تدعم بشكل كبير المليشيات المسلحة في ليبيا والدول التي تشهد العديد من الصراعات، من أجل تدمير هذه الدول، وتوفير الملاذ الآمن للجماعات والتنظيمات المسلحة لتفتيت المنطقة.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن منصور تصريحه أن للجماعات الإرهابية مقرات في قطر، بالإضافة إلى توفير الدعم المادي الكامل لهم من أجل أن يكونوا تحت سيطرة قطر طوال الوقت، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية هي البوق الرئيسي للجماعات الإرهابية، والدفاع عن مصالح الإرهابيين في المنطقة، على حساب الجيوش والدول.

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