“تعليم” الوفاق تتابع سير امتحانات التعليم الأساسي

تابع وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل مع مدير وأعضاء من المركز الوطني للامتحانات الموقف العام لسير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير الامتحانات في البلديات بهدف تذليلها وإيجاد الحلول العاجلة لها.

وأكد عبدالجليل خلال الاجتماع على ضرورة التواصل والتنسيق بشكل عاجل مع الجامعات لتحديد القاعات والمدرجات الجامعية المستهدفة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية.

وفي سياق متصل قال مدير المركزي الوطني أن الامتحانات تسير بشكل جيد ولا وجود لأي خروقات، كما تم السماح لمكاتب الامتحانات بالمراقبات بتوزيع أعداد متفاوتة من الاوراق الاحتياطية للامتحانات بحيث تتيح للطلبة الذين لم يستطيعوا التسجيل بالمنظومة من أماكن نزوحهم أو النازحين مؤخرا الدخول إلى الامتحانات بكل مرونة ويسر.

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