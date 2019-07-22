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“تعليم” الوفاق تتابع سير امتحانات التعليم الأساسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تابع وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل مع مدير وأعضاء من المركز الوطني للامتحانات الموقف العام لسير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير الامتحانات في البلديات بهدف تذليلها وإيجاد الحلول العاجلة لها.

وأكد عبدالجليل خلال الاجتماع على ضرورة التواصل والتنسيق بشكل عاجل مع الجامعات لتحديد القاعات والمدرجات الجامعية المستهدفة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية.

وفي سياق متصل قال مدير المركزي الوطني أن الامتحانات تسير بشكل جيد ولا وجود لأي خروقات، كما تم السماح لمكاتب الامتحانات بالمراقبات بتوزيع أعداد متفاوتة من الاوراق الاحتياطية للامتحانات بحيث تتيح للطلبة الذين لم يستطيعوا التسجيل بالمنظومة من أماكن نزوحهم أو النازحين مؤخرا الدخول إلى الامتحانات بكل مرونة ويسر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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