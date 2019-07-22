إيطاليا ترفض دعوة فرنسية حول ليبيا

دعت الداخلية الفرنسية نظراءها الأوروبيين إلى اجتماع على مستوى الفنيين التابعين للوزارة الاثنين لمناقشة ملف ليبيا والهجرة غير النظامية في حين يبدو أن الاجتماع لن ينعقد بعد اعتذار إيطاليا عن المشاركة.

وقد كان من المقرر أن يعقد اجتماع باريس على مستوى الفنيين التابعين لوزارات الداخلية الأوروبية من أجل ملف ليبيا والهجرة غير النظامية اليوم الاثنين، ولكن على ما يبدو أنه انتهى قبل أن يبدأ.

وجاء الاعتراض على لسان وزير الخارجية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي أبلغ نظيره الفرنسي كريستيان كاستنير بعدم مشاركة بلاده إذ يبدو أن ايطاليا ترفض السياسات التي تحاول الدول الأوربية فرضها على روما فيما يتعلق بالهجرة وهو ما ترفضه حكومة كونتي.

وقبل أن يبلغ سالفيني نظيره الفرنسي بذلك، كان قد تحدث لمجلة لوبوان مؤكدا لهم عدم مشاركته في وقت كانت وسائل إعلام عدة قد نقلت عن مصدر إيطالي مشاركة روما في الاجتماع.

ومن جهة أخرى تتحدث مصادر أن وزارتي داخلية إيطاليا وفرنسا لم تتمكنا الخميس الماضي من التوافق بشأن التعامل مع مشكلة الهجرة في البحر المتوسط خلال اجتماع هلسنكي.

وبين انعقاد المؤتمر الباريسي من عدمه ماتزال منظمات غير حكومية معنية بالهجرة تواصل إصدار بياناتها التي تعد إحراجاً لإيطاليا ودول أوروبية أخرى بشأن سياساتها تجاه الهجرة في ملف بات يتضخم وتزداد معه معاناة المهاجرين خصوصا العالقين في عرض البحر.

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