بالصور | طائرة حربية ليبية مذخرة تهبط اضطرارياً على الطريق العام بولاية مدنين في تونس

ليبيا – شهدت منطقة بني غزيّل من ولاية مدنين التونسية صباح اليوم الاثنين 22 يوليو 2019 هبوط طائرة حربية ليبية مذخرة من نوع L-39 اضطراريا .

وكشفت صحف تونسية قبل قليل على توجه عدد كبير من القوات التونسية الأمنية المشتركة وتم تطويق المكان ، وأكد مصدر تونسي بأنهم في إنتظار معرفة سبب هبوط الطائرة ومن كان بداخلها.

يشار إلى أنه قد سقطت طائرة من نفس النوع في وقت قريب بالقرب من مدينة ترهونة بعد استهدافها بالمضادات الارضية خلال محاولتها قصف مواقع داخل مدينة ترهونة وقتل من كان يقود هذه الطائرة خلال تحطمها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية