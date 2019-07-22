انعقاد دورة إعداد مأمور الضبط القضائي لعدد من الموظفين التابعين للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

بنغازي 22 يوليو 2019 (وال) – عقدت دورة إعداد مأمور الضبط القضائي، لعدد من الموظفين التابعين للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة، يوم السبت بمدرسة الفنية التابعة لوزارة الداخلية بنغازي.

جاء ذلك وفقًا للقرار رقم (244) الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، والذي جاء بناءً على طلب رئيس الهيئة العامة للاتصالات المهندس مراد الشكري، حيث يقضي بمنح صفة مأمور ضبط قضائي، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم (22) لسنة (2010) لعدد من الموظفين التابعين للهيئة.

هذا وقد قدم الدورة مدير المدرسة الفنية بالمديرية المقدم ناجي حماد، حيث تستمر الدورة لمدة 10 أي ستنتهي يوم الثلاثاء 30 يوليو، بحسب المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة. (وال – بنغازي) رس

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