هبوط طائرة عسكرية للوفاق قرب مدينة مدنين التونسية لأسباب لازالت مجهولة

تونس-العنوان

تفاجأ أهالي منطقة بني غزيل التابعة لمدينة مدنين التونسية اليوم الإثنين بهبوط طائرة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق.

وأفادت وسائل إعلام محلية تونسية أن الطائرة هبطت اضطراريًا على طريق ورجيجين مدنين، دون أن تسجل خسائر بشرية.

وأضافت، أن الوحدات الأمنية بالمنطقة عثرت على عسكري كان على متن الطائرة.

وأظهرت، صور جرى التقاطها من مكان هبوط، طائرة من طراز آرو إل-39 ألباتروس وهي في حالة جيدة.

وهذا النوع من الطائرات عادة ما تستخدمه الكلية الجوية مصراتة.

ولم تعرف حتى الآن الأسباب التي أدت إلى هبوط الطائرة فوق طريق زراعي، أو الهدف الذي وراء عبورها للأجواء الليبية ودخولها داخل تونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية