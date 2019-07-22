خاص المتوسط/ حنان منير

أعلن الشيخ أكرم الجراري، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، الاثنين، انطلاق ورشة عمل “دور الأزهر الشريف في مواجهة التطرف والإرهاب”، وذلك بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمشاركة 50 إماما وخطيبا من علماء ليبيا يمثلون مختلف المناطق، ونخبة من كبار علماء الأزهر الشريف.

وأكد الجراري، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه ستنطلق ورشة أخرى بعد عيد الأضحى المبارك.

وكانت منظمة خريجي الأزهر، أفادت في بيان، الأحد، أن ورشة العمل تهدف إلى فتح حوار حول كيفية مواجهة التطرف والغلو، والتعريف بمتطلباته، كما تسعى الورشة إلى تدريب الأئمة الليبيين على مواجهة الأفكار المتطرفة والمنحرفة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية، ودورهم في نشر ثقافة الحوار، وإشاعة روح التسامح، ونبذ العنف والتطرف والغلو، وتوعية الشباب بحقيقة التطرف والغلو، وتحصينهم من مخاطرة.

وأشارت المنظمة إلى أن الورشة تتضمن العديد من المحاور التي تتناول القضايا ذات الصلة بمواجهة التطرف والغلو، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وتفعيل دور المسجد في تعزيز ثقافة الحوار ونبذ الكراهية، ودور الأئمة في تحصين المجتمع من التطرف.

The post اليوم.. 50 إماما ليبيا في ورشة عمل «مواجهة التطرف» بمنظمة خريجي الأزهر appeared first on صحيفة المتوسط.

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