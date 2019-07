خاص المتوسط/حنان منير

اقتحم مسلحون مركز “الإيضاح” في منطقة باب بن غشير بوسط العاصمة طرابلس، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية أمام المركز واختطاف أحد الطلبة .

وأوضح مصدر مطلع، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الطالب تم اقتياده إلى مكان غير معلوم، مؤكدا وجود ضحايا لم يكشف عن عددهم.

وتعاني طرابلس من انفلات أمني لبسط المليشيات سيطرتاها على العاصمة بالإضافة إلى الاشتباكات المتواصلة على تخوم طرابلس منذ 4 أبريل الماضي ما أدي إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى بحسب ما أفاد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أحمد العليقي في تصريح خاص لـ” المتوسط”

The post بالصور .. مسلحون يقتحمون مركز الإيضاح في باب بن غشير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية