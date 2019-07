” الوطنية للنفط” : العثور على الصمام المغلق بخط الشرارة و فتحه

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بأنه قد تم مساء الأحد فتح الصمام رقم 13 المقفل بخط شحن النفط من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية وذلك عند الساعة 20:20 الثامنة وعشرون دقيقة مساء وقد تم اختبار الخط والتأكد من فتحه بالكامل.

وأكملت المؤسسة، أن القراء جاء بعد أن قامت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط و لشركة اكاكوس للعمليات النفطية بالتحقق من الصمامات على طول مسار الخط إلى أن تم الوصول الى الصمام المقفل.

وتوجهت المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر للفرق الفنية التي أشرفت على فتح الخط وحرس المنشآت النفطية الذي رافقهم على مدار يومين في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة.

وجددت المؤسسة إدانتها لهذا العمل التخريبي والذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه وما زالت الجهات المعنية تبحث عن الجناة.

